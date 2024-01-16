نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المتحدث العسكري: إحباط محاولة تهريب على الاتجاه الاستراتيجى الشمالي الشرقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إنه في إطار خطة عمل العناصر الأمنية المسئولة عن تأمين خط الحدود الدولية الشمالية الشرقية، تم إحباط عملية تهريب للمواد المخدرة جنوب منفذ العوجة تقدر بحوالى (174) كيلوجرام من المواد المخدرة مختلفة الأنواع.

وأضاف أنه نتيجة لتبادل إطلاق النيران نتج عنه مقتل أحد المهربين، وإلقاء القبض على 6 مهربين آخرين.

وتؤكد القوات المسلحة على كامل جاهزيتها من أجل الحفاظ على مقدرات هذا الوطن العظيم.

