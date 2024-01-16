نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التفاصيل الكاملة لرحلة علاج وائل الدحدوح من مصر إلى قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل ظهر اليوم، الإعلامي والصحفي وائل الدحدوح مدير مكتب قناة الجزيرة في قطاع غزة، إلى معبر رفح المصري، وأنهى جميع إجراءات الدخول، وذلك استعدادًا للوصول إلى مطار العريش الجوي بمحافظة شمال سيناء، للسفر إلى دولة قطر، في رحلة علاج على نفقة مؤسسة الجزيرة.

وقال مصدر بنقابة الصحفيين المصريين في تصريحات لـ "دوت الخليج"، إن الإعلامي وائل الدحدوح يستعد للسفر في رحلة علاج قصيرة إلى دولة قطر، ثم يستأنف عودته إلى قطاع غزة، واستكمال عمله مديرًا لمكتب الجزيرة في القطاع.

"الصحفيين المصريين" تشكر الدولة على استجابتها لطلب دخول وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج

وكانت قد تقدّمت نقابة الصحفيين المصرية بالشكر للدولة المصرية والأجهزة المختصة، على استجابتها لطلب النقابة بتسهيل دخول الزميل وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج، وقد تواصلت النقابة مع الدحدوح بعد وصوله للجانب المصري من معبر رفح للاطمئنان عليه.

ووجّه “الدحدوح” الشكر للدولة المصرية، ولكل الصحفيين المصريين، ومجلس النقابة، على دعمهم له وللقضية الفلسطينية، كما وجّه الشكر للزملاء في الجزيرة على دعمهم له، مشيرًا إلى أنه سيتوجه للخارج لاستكمال علاجه.

وشددت النقابة المصرية على مطالبها المستمرة بوقف العدوان الصهيوني على فلسطين، ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة، وشكرت كل أجهزة الدولة المصرية، ومن بذل جهدًا للمساعدة في قضية وائل الدحدوح، وعلاج الجرحى الفلسطينيين.