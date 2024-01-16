أخبار مصرية

ضبط المتهم بانتحال صفة مسئول حكومي للنصب على المواطنين

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يناير 2024 06:32 مساءً -  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع " فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بصورة تضمن الإدعاء بقيام أحد الأشخاص بإنتحال صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية ، وقيامه بإصدار كارنيهات مزورة لإستخدامها فى النصب على المواطنين .

بالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) وتبين قيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بأسلوب إنتحال صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية وبعض المنظمات الوهمية – على خلاف الحقيقة-    فضلاً عن قيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"مستخدماً الصفة المنتحلة .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بحوزته على ( عدد من الكارنيهات "مزورة" بإسم وصورة المتهم بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات ومنظمات - مستندات منسوبة لمنظمات وهمية بالصفات المنتحلة - طبنجة صوت وعدد من طلقات الصوت - جراب طبنجة - طلبات تعيين ببعض الوظائف الحكومية - مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة بفحصها فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطة الإجرامى ) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وقيامه بإصدار تلك الكارنيهات من خلال إستخدام برامج تعديل الصور .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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