نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة الصحفيين الفلسطينيين تشكر نظيرتها المصرية على جهودها في سفر وائل الدحدوح للعلاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مغادرة الزميل الصحفي والإعلامي وائل الدحدوح، مدير مكتب الجزيرة في قطاع غزة، وعائلته، من القطاع عبر معبر رفح البري المصري، إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ من أجل استكمال العلاج.

وتقدّمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، بالشكر إلى نقابة الصحفيين المصريين على جهودهم، متنميّة السلامة والشفاء للزميل وائل الدحدوح وعائلته.