متحدث الرئاسة يكشف عوائد اقتصادية هائلة من المشروع النووي المصري

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يناير 2024 11:30 مساءً - كشف المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المشروع النووي المصري سيكون له عوائد اقتصادية هائلة، مشيرًا إلى أنه سيوفر آلاف فرص العمل.

الأهمية الاقتصادية لمشروع الضبعة النووي

وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي احمد موسى، والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن معظم العاملين في مشروع الضبعة النووي من المصريين.

وأكد أن المشروع النووي المصري يشكل بداية لتوطين التكنولوجيا النووية، ويعتبر جزءًا من مشروع أوسع وهو التنمية الشاملة. وأشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتخذ قرارًا في عام 2015 بإحياء المشروع النووي المصري، وقرر التعاون مع روسيا لتنفيذه.

وشدد المتحدث الرسمي على أن الدولة المصرية تتبنى رؤية بعيدة المدى من أجل تحقيق مستقبل أفضل، حيث تمتلك الآن بنية تحتية على أعلى مستوى. وأشار إلى أن مصر تسعى للمواكبة للتطور العالمي وتعمل على تحقيق الفائض والاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء.

وأختتم المستشار الدكتور أحمد فهمي بالتأكيد على أن المشروع النووي المصري هو جزء من مشروع أوسع يشمل التنمية الشاملة، وأن مصر تحتفظ بمكانتها القوية في العالم، وتستمر في العمل على تطوير وبناء مشروع محطة الضبعة النووية رغم التحديات.