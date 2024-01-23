مقرر لجنة الاستثمارات: ننتظر من الحكومة تغيير السياسات الموجودة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يناير 2024 11:31 مساءً - أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، ومقرر لجنة الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، أن الحكومة تعاملت مع الملف الاقتصادى بالحوار الوطنى بحرفية شديدة وذكاء أكبر.

وأضاف أيمن محسب خلال لقائه ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن معظم الحضور الحكومى فى معظم الجلسات كان جيد، وكانت تنفذ جزء كبير من المخرجات، والذى رأيناه فى الرخصة الذهبية التى تم اطلاقها على معظم المشروعات وتخفيض قيمة تأسيس الشركات، ومشاكل الولاية.

ولفت أيمن محسب إلى أن الحوار الوطنى أثر بشكل كبير فى قرارات الحكومة الاقتصادية تحديدا، حتى انه فى مجلس النواب قمنا بتعديل قانون الاستثمار وقدمته الحكومة بشكل سريع، كما أن المجلس الأعلى للاستثمار صدر عنه 22 توصية، وأصدرت الحكومة منه 18 على شكل قرارات، ولم يتحقق منه إلا 3 قرارات على الأرض.

وأكد أيمن محسب، أن الحكومة تعاملت مع الملف الاقتصادى فى الحوار الوطنى بشكل أكثر ذكاءا من بعض الملفات، ربما يرجع لأولويته، ونحن ننتظر من الحكومة تغيير السياسات الموجودة، وألا تكون طريقة التنفيذ بالطريقة الممتدة.

ولفت إلى أنه لأول مرة سنرى من الحكومة خطة مكتوبة مسبقة وموضحة بتفاصيل إجرائية، وهذا لم يكن يحدث قبل ذلك إلا أننا متخوفون أن فى بعض الأشياء لن تأخذ أكثر من شهر ولكن تم وضع 6 أشهر لها وهنا لابد من المراجعة، ونحتاج شفافية أعلى من ذلك.