رحلة ترفيهية للأطفال المشاركين بالبرنامج التثقيفي بالبحيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 فبراير 2024 02:25 مساءً - في إطار فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية الأنشطة الترفيهية للأطفال واهتمامًا بالجانب الترفيهي التعليمي للطفل، بما يسهم بصورة كبيرة في بناء وتطوير شخصية الأطفال وتنمية إبداعاتهم والتفاعل مع العالم والتعرف على الطبيعة من حولهم، نظمت مديرية أوقاف البحيرة رحلة ترفيهية مجانية للأطفال المتميزين المنتظمين في البرنامج التثقيفي للطفل، بمسجد الحبشي بدمنهور، قاموا خلالها بزيارة قصر ثقافة دمنهور، ومكتبة قصر ثقافة دمنهور، والمركز الاستكشافي بمدينة دمنهور، يأتي ذلك ضمن عدد من الرحلات المجانية التي تنظمها وزارة الأوقاف للأطفال المتميزين المنتظمين في البرنامج التثقيفي للطفل، بحضور الواعظة/ سمية صبري عبد العزيز.

وخلال الجولة أبدى الأطفال انبهارهم وسعادتهم الكاملة بهذه الرحلة، مشيدين بالبرنامج التثقيفي للطفل وسعادتهم الغامرة بهذه الجولة التثقيفية الترفيهية، كما تم تكريم الأطفال المتميزين المشاركين بالبرنامج التثقيفي للطفل.