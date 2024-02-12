نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على الدعم النقدي الجديد 2024 من لجنة التضامن الاجتماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجان التضامن الاجتماعي عن إطلاق مشروع جديد تقديمه من قبل الحكومة، حيث أبدت الموافقة المبدئية عليه.

يهدف المشروع إلى توفير دعم مالي للأسر الفقيرة والمحتاجة لمساعدتها في تلبية احتياجاتها الأساسية، مثل الطعام والشراب والتعليم والصحة والملبس.

وضعت الدولة لائحة من الشروط التي يجب توفرها للاستفادة من المشروع، سنتناول هذه الشروط بالتفصيل في مقالنا.

شروط الحصول على الدعم المالي:

حددت الجهات المسؤولة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على الدعم، وفقًا لما ورد في مشروع القانون المادة رقم 2، وتشمل الشروط ما يلي:

1. عدم امتلاك المتقدم لأي تأمين اجتماعي.

2. يجب أن يكون المتقدم تحت خط الفقر القومي.

يتم الحصول على الدعم بشكل دائم أو مؤقت وفقًا لتوافر الشروط التي حددتها أحكام القانون.

كيفية تحديد درجة الفقر:

وفقًا للمادة رقم 3، يتم تحديد درجة الفقر من خلال خريطة الفقر ومجموعة من المعادلات الاختبارية. تقوم لجان متخصصة بالتحقق والتدقيق في المعلومات، وعند وجود أي خطأ يتم إرسال الطلب للإدارة لاتخاذ القرار النهائي بشأن استحقاق المستفيد للدعم.

كما تُجرى تقييمات دورية كل 3 أعوام لتحديث المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسر المستفيدة.