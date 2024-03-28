نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماة الوطن بالقاهرة يقيم حفل إفطار جماعي لأهالي الزاوية الحمراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن بالقاهرة بقيادة جيهان بيومى، وداليا كمال مساعد الأمانة بحزب حماة الوطن، بتنظيم مائدة إفطار صائم بمعرض أهلا رمضان بمنطقة الزاوية الحمراء.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء صلاح المعداوى أمين عام القاهرة، والمهندس محمد جمال أمين تنظيم القاهرة، وذلك فى حضور محمد عليوة أمين التواصل الشعبى، والمهندس أيمن قطب أمين التخطيط، والمهندس صفوت سليمان امين تنمية الموارد، دكتور ياسر علي امين المجالس النيابية والمحلية، والمهندس يوسف رشدان أمين الاعلام.

يأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب حماة الوطن، والتي تهدف لمساعدة الأهالي والتخفيف على المواطنين، وفي ظل سياسة حياة كريمة التي أطلقتها رئاسة الجمهورية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

1

2

3