الداخلية تضبط المتهمين بتصوير فيديو طالب من ذوى الإحتياجات الخاصة في المنوفية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 مارس 2024 11:26 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، من مسئول بإحدى المدارس بصحبة شقيقه طالب "من ذوى الإحتياجات الخاصة"، بقيام شخصين بإستدراج شقيق المبلغ وتجريده من ملابسه، وقيام أحد المتهمين بالإستحمام بصحبة "شقيق المبلغ" داخل حوض رى.

كما قام أحد المتهمين بتصويرهما وبث مقطع فيديو عبر صفحته بموقع "فيس بوك" وتطبيق "واتس آب"، وعلم المُبلغ بالواقعة بعد مُشاهدة الفيديو.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وإعترفا بقيامهما بذلك بقصد المزاح، وحذفهما مقطع الفيديو عقب ذلك، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية.