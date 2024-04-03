الكهرباء: مد فترة وقف تخفيف الأحمال حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 أبريل 2024 01:29 مساءً - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مركز التحكم القومى للشبكة الكهربائية ملتزم بقرار الدكتور مصطفى مدبولى بوقف تطبيق جدول تخفيف الأحمال بدءا من أول أيام شهر رمضان المبارك وحتى نهاية الشهر الكريم.

وأضاف، أنه من المتوقع أن يتم الاستمرار في وقف تخفيف الأحمال وعدم قطع التيار الكهربائي عن المشتركين خلال إجازه عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن الهدف من عدم تخفيف الأحمال هو رفع الأعباء عن المواطنين خلال إجازة العيد.

وتابع، أن وزارة الكهرباء ممثلة في الشركة القابضة وشركاتها التابعة مستمرة فى تطبيق قرار وقف تخفيف الأحمال بدءا من أول يوم في شهر رمضان وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك لحين إصدار قرارات جديدة من قبل مجلس الوزراء، كاشفا أن تطبيق القرار يتم بالتنسيق مع وزارة البترول.