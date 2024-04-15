إستمراراً لتوجيهات الرئيس السيسى.. القوات الجوية تسقط أطنان من المساعدات على شمال غزة خلال أيام عيد الفطر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 أبريل 2024 04:29 مساءً -

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكثيف الجهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين ونقل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة لسكان قطاع غزة، نفذت القوات الجوية المصرية خلال أيام عيد الفطر المبارك الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والتى شملت عشرات الأطنان من المواد الغذائية والطبية، فى ظل الأزمة غير المسبوقة التى يعانى منها السكان جراء إستمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة.

يأتى ذلك تزامناً مع الجهود والمساعى المصرية للوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار وتأمين تدفق المساعدات عبر معبر رفح البرى، والتعاون والتنسيق مع كافة القوى الإقليمية والدولية، لإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كافية ومستدامة للتخفيف من المعاناة الإنسانية التى يواجهها الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.















