نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تعلن جداول مواعيد قطع التيار الكهربائي بكل منطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على "فيس بوك"، جداول مواعيد تخفيف الأحمال الكهربائية بجميع المناطق التابعة للمراكز والمدن والاحياء.

وذلك بعد أن بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتطبيق جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي من الساعة 11 صباحا وحتى الـ5 عصرا، لمدة ساعتين وربع لكل مجموعة، وحسب المنطقة.

وذلك على النحو التالي كما هو موضح بالجداول المرفقة لكل منطقة وشارع بجميع أنحاء محافظة الجيزة.

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