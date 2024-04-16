الشركة المتحدة تعلن اقتراب طرح فيلم السرب بدور العرض السينمائي.. فيديو وصور

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 أبريل 2024 12:32 صباحاً - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن اقتراب طرح فيلم "السرب" الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم النجم أحمد السقا والنجم آسر ياسين، والنجم محمد ممدوح، والنجم دياب، والنجم شريف منير.

ومن المقرر ان يطرح الفيلم الذي يسرد أحداث حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتبدأ احداث البرومو بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاحداث في "درنة" وسرعان ما يظهر ابطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة آخري بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي، ويجسد النجم أحمد السقا، دور ضابط في المخابرات المصرية ينجح في التوغل داخل التنظيم الإرهابي، بينما يظهر كل من النجم آسر ياسين وكريم فهمي والنجم شريف منير ضباط في القوات الجوية المصرية والمسئولين عن تنفيذ المهمة.

فيلم "السرب" يشارك فى بطولته كل من، أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.



دياب في فيلم السرب دياب في فيلم السرب

فيلم السرب فيلم السرب

فيلم السرب فيلم السرب