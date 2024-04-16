خطوات إضافة تابع في حساب المواطن 1445

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أحمد جودة - القاهرة - خطوات إضافة تابع في حساب المواطن، تلك الكلمات الأكثر بحثًا على محرك العالمي جوجل، حيث يمكن لرب الأسرة أن يضيف أي تابع جديد ينضم لأسرته مثل حديثي الولادة أو الزوجة الجديدة أو غيرها من الأفراد الذين ينضمون للأسرة مثل المستفيد المستقل الذي فقد أحد شروط الاستقلالية فهنا يمكن إضافته كتابع لرب الأسرة.

ونرصد لكم خلال السطور التالية خطوات إضافة تابع في حساب المواطن

خطوات إضافة تابع في حساب المواطن

وفي ضوء البحث المتزايد، عن خطوات إضافة تابع في حساب المواطن، أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن التسجيل من خلال اتباع الخطوات الآتية:

١- يقوم المواطن بتسجيل الدخول عن طريق رب الأسرة أدخل رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بك.

٢- ثم الدخول على تفاصيل الطلب.

٣- ثم اختيار بيانات “التابعين”.

٤- وبعد ذلك النقر على “إضافة تابع جديد”.

٥- ثم اختيار نوع التابع.

٧- يجب علي المتقدم إدخال البيانات الشخصية للتابع: الاسم، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الجنس، الحالة الاجتماعية، المهنة، جهة العمل (إن وجدت)، الدخل الشهري (إن وجد).

٨- ثم رفع المستندات المطلوبة: صورة من بطاقة الأحوال المدنية للتابع، صورة من شهادة الميلاد (للمواليد الجدد)، صورة من عقد الزواج (للتابعين المتزوجين)

٩- وعليه مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، ثم النقر على “إرسال”.

١٠- ثم متابعة حالة الطلب حيث يمكنك متابعة حالة طلب إضافة التابع من خلال الدخول إلى “بياناتي” ثم “التابعين”.

١١- في حال وجود أي ملاحظات على الطلب، ستصلك رسالة نصية على الهاتف المسجل في حساب المواطن.

١٢-بعد مراجعة الطلب سوف تصدر نتائج الأهلية للتابع المضاف حديثًا.

١٣-في حال قبول الطلب، سيتم إضافة التابع إلى حسابك وستبدأ في تلقي الدعم المالي بعد صدور الأهلية.

شروط إضافة تابعين في حساب المواطن

وبعد معرفة خطوات إضافة تابع إلى حساب المواطن، يجب التأكد من استيفاء الشروط التالية:

١-التأكد من عدم وجود أي أخطاء في بياناتك أو بيانات التابع على منصة أبشر

٢-أن تكون مسجلًا في برنامج حساب المواطن.

٣-أن يكون لديك حساب نفاذ.

٤-تحديث بياناتك في الأحوال المدنية خلال 15 يومًا من تاريخ ميلاد المولود الجديد (في حال إضافة مولود جديد).