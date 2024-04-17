الحكومة: بعض المؤسسات سيتم استثناؤها من تطبيق الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 أبريل 2024 08:25 مساءً - الحد الأدنى للأجور، كشف عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

تطبيق الحد الأدنى للأجور

وقال "خضر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": طبقا لقرار المجلس القومي للأجور بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 6000 جنيه بدءًا من من شهر مايو.

التوافق علي الحد الأدنى للأجور

وأضاف:"الحد الأدنى للأجور الذي تم الإعلان عنه ملزم للقطاع الخاص، والقرار صدر بالتوافق والتراضي بين ممثلي النقابات العمالية والوزارات المعنية وممثلي منظمات أصحاب الأعمال".

استثناء بعض المؤسسات من الحد الأدنى للأجور

ولفت: الشركات التي تتعرض لبعض التحديات وتعاني من التعثر يجب عليها التقدم لمنظمة أصحاب الأعمال التابعة لها بالأوراق الرسمية التي تثبت أنها لا تستطيع أن تفي بأجورها حتي يتم استثناؤها من الوفاء بتطبيق الحد الأدني للأجور 6000 جنيه، ولجنة التظلمات برئاسة وزير العمل ستقوم بفحص أوراق تلك المؤسسة.

المستفيدون من الحد الأدنى للأجور

وأشار: 18 مليون مواطن يستفيدون من زيادة الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه، لافتًا إلي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المؤسسة التي تمتنع عن تنفيذ الحد الأدنى للأجور خاصة في حال أنها لا تعاني من أي تحديات مالية.