العين يفوز على الهلال 4-2 في دورى أبطال آسيا ويوقف سلسلة انتصارات الزعيم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 أبريل 2024 09:32 مساءً - حقق فريق العين الإماراتى فوزا عريضا على ضيفه الهلال السعودى بنتيجة 4-2 في المباراة التى جمعتهما اليوم، علي استاد هزاع بن زايد فى الإمارات، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائى لمسابقة دورى أبطال آسيا.

العين ضد الهلال

انتهى الشوط الأول بتقدم العين ضد الهلال بنتيجة 3-0 وحملت الثلاثية توقيع المغربى سفيان رحيمى في الدقيقة 6، والدقيقتين 26 و38 من ركلتى جزاء، وقلص مالكوم الفارق للهلال في الدقيقة 49 من الشوط الثانى، وأضاف كاكو هدف العين الرابع في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، وسجل سالم الدوسرى هدفا هاما في الدقيقة 78 ليحيى آمال الهلال قبل مباراة العودة المقرر لها الثلاثاء المقبل في الرياض.

وتوقفت سلسلة انتصارات الهلال التاريخية التى استمرت على مدار 34 مباراة متتالية فى كل البطولات.

وفي نصف النهائي الآخر فاز أولسان الكوري على يوكوهاما الياباني بهدف دون رد فى كوريا، وسيتم حسم المتأهل على ملعب يوكوهاما مارينوس يوم الأربعاء المقبل.