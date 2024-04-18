رئيس الوزراء: أفرجنا عن سلع بأكثر من 8 مليارات دولار من مختلف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 أبريل 2024 06:31 مساءً - قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أفرجنا عن سلع بأكثر من 8 مليارات دولار من مختلف الموانئ.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الخميس، لمتابعة أسعار السلع الرئيسية: سيتم التعامل مع المخالفات والتجاوزات في أسعار السلع في إطار القانون بكل حسم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يتابع على مدار الساعة ضبط الأسعار في الأسواق لحظة بلحظة، تنيفذا بتويجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف مدبولي خلال كلمة في مؤتمر صحفي، أن 22% متوسط الانخفاض في الأسعار الخاصة بالسلع الأساسية بمختلف المحافظات.

وتابع، أنه سيتم التعامل مع المخالفات والتجاوزات في أسعار السلع في إطار القانون بكل حسم.

ومن جانبه، قال رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، ان استقرار سعر الصرف ساهم في توافر السلع الأساسية وانخفاض سعرها.

يأتي ذلك على هامش عدة مؤتمرات عقدها اليوم، عقد مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة حصر ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات.