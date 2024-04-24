لإتجارها في المخدرات.. ضبط سيدة بحوزتها 2 كيلو جرام من مخدر الاستروكس بالسلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 أبريل 2024 01:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-
- ضبط (عاطلان – لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة دار السلام .. وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الهيروين – كمية لمخدر البودر – فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار).
- ضبط (سيدة "لها معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام أول .. وبحوزتها (2 كيلو جرام لمخدر الإستروكس – 2719 قرص مخدر متنوع).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.