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لإتجارها في المخدرات.. ضبط سيدة بحوزتها 2 كيلو جرام من مخدر الاستروكس بالسلام

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 أبريل 2024 01:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

 

- ضبط (عاطلان – لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة دار السلام .. وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الهيروين – كمية لمخدر البودر – فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار).

 

- ضبط (سيدة "لها معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام أول .. وبحوزتها (2 كيلو جرام لمخدر الإستروكس – 2719 قرص مخدر متنوع). 

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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