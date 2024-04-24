نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادا لامتحانات النقل.. مصدر بـ "التعليم": التصحيح داخل المدارس بعد إضافة أعمال السنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، لعقد اختبارات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالعام الدراسي الحالي 2023/2024.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، أن تتم وضع اسئلة اختبارات صفوف النقل من خلال المعلمين الأوائل بالادارات التعليمية.

وقال مصدر مسئول بديوان عام الوزارة، أنه يتم تصحيح اسئلة امتحانات صفوف النقل، داخل المدارس، تحت اشراف المعلمين الأوائل.

وشدد المصدر، في تصريحات خاصة، أنه تم التنبية على ضرورة الانتهاء من وضع درجات أعمال السنه ودرجات الاختبارات العملية للمواد العملي، قبل البدء فى الامتحانات التحريرية.

على صعيدا أخر، قامت المدارس بتوزيع أرقام الجلوس على الطلبة والطالبات، استعدادا لدخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقه فى 8 مايو المقبل.