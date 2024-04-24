نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق الدفعة الـ13 من مساعدات الأوقاف لغزة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جهزت وزارة الأوقاف المصرية الدفعة الثالثة عشرة من مساعدات الأوقاف لغزة، بواقع (20 طنًّا) من السلع الغذائية من مشروع صكوك الإطعام صباح اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024م لتسليمها لأهالينا في غزة، وذلك عبر الهلال الأحمر بمحافظة شمال سيناء، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لمساعدة أهالي غزة، وفي إطار الدور الاجتماعي والإنساني لوزارة الأوقاف المصرية.

كما تنطلق يوم الاثنين القادم الدفعة الرابعة عشرة من قافلة مساعدات الأوقاف لأهل غزة نحو 40 طنًّا من السلع الغذائية من صكوك الإطعام، سائلين الله (عز وجل) أن يعجل برفع الكرب عنهم.