نقيب الصحفيين: سنعلن قواعد واضحة لتغطية الجنازات والعزاءات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 أبريل 2024 04:29 مساءً - قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الاجتماع المشترك بين نقابتي الصحفيين والممثلين جاء من أجل صياغة ضوابط تحكم عمل الصحفيين بشكل مهني.

وأضاف خالد البلشى خلال كلمة له عقب الاجتماع المشترك بين نقابة الصحفيين والمهن التمثيلية :"ضوابط تحكم عملنا بشكل واضح، الاجتماع من الأساس على المصالح، مساحة توافق وليس خلاف، سنعلن قواعد واضحة".

وعقد مجلسى نقابتى الصحفيين والمهن التمثيلية، اجتماعا مشتركا بمقر نقابة الصحفيين لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية للجنازات والعزاءات.

شارك فى الاجتماع، خالد البلشى نقيب الصحفيين وجمال عبد الرحيم وحسين الزناتى ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمد الجارحى من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، و أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والفنان أحمد سلامة .

أعلنت نقابة الصحفيين عن التواصل مع الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وذلك لعقد اجتماع عاجل فى مقر نقابة الصحفيين، وبحضور أعضاء مجلسى النقابتين، والمكتب التنفيذى لشعبة المصورين الصحفيين لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية.

‎يأتي ذلك نظرًا للأحداث المتكررة فيما يتعلق بتغطية جنازات المشاهير من الفنانين، والإعلاميين، والرياضيين، والشخصيات العامة، التى تشهد أحداثًا مؤسفة تحتاج إلى تدخل سريع وحاسم لحلها ومنع تكرارها.

‎ودعت نقابة الصحفيين لوقف تغطية الجنازات والعزاءات، وذلك لحين وضع ضوابط ممارسة التغطية والمتابعة لأي حدث من هذا النوع، لتحمي حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، وتحفظ كرامة وهيبة الصحفيين.

‎وأكدت النقابة على احترامها لمشاعر أسر وأصدقاء المتوفين من كل الفئات، مشددة على أن تغطية الجنازات والعزاءات عملا صحفيا يوثق حدث يهم الجمهور ويؤرشف لحظات قد تكون لها أهميتها مستقبلا.