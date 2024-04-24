نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق المراجعات النهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بمدارس القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت المراجعات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية لجميع الطلاب بمدارس القاهرة، جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتحقيق أقصى فائدة من محاضرات المراجعة النهائية قبل إنطلاق الامتحانات وذلك وفق الخريطة الزمنية عقب الإنتهاء من تدريس المناهج نهاية شهر إبريل الجارى.

مراجعات مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أنه تم تشكيل فرق من المعلمين المتميزين الذين لهم كفاءة فى التدريس بالإدارات التعليمية بوضع نماذج لامتحانات تدريبية تحت إشراف موجهى المواد الدراسية بالمديرية لتدريب الطلاب عليها أثناء المراجعات، ذلك من خلال جداول منتظمة للمراجعات على مستوى المديرية مع توفير المناخ المناسب وتنظيم الوقت والانضباط فى القاعة المخصصة بهدوء وجدية وتركيز مع تجنب التزاحم لتحقيق أقصى فائدة من محاضرات المراجعة النهائية، وارسال كشوف معتمدة بأسماء الطلاب الحاضرين إلى مدارسهم الأصلية.

كما وجه مدير المديرية، بالالتزام بتقديم تقرير يومي مجمع عن سير المراجعات متضمنا كافة التفاصيل والإحصاءات الدالة على عدد الطلاب المستفيدين مؤيدا بصور وفيديوهات توثيقية لارسالها إلى الإدارة المركزية لشئون المديريات بالوزارة.