حركة حماس تنشر فيديو لأسير إسرائيلى يندد بإهمال حكومة نتنياهو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 أبريل 2024 05:26 مساءً - نشرت كتائب القسام الذراع العسكرى لحركة حماس، فيديو لأسير إسرائيلي يندد بما وصفه بإهمال حكومة نتنياهو للأسرى ويطالبها بالعمل للإفراج عنه، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

من ناحية أخرى، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أنه بعد مرور 200 يوم على بدء الحرب في غزة لا يزال الصراع مستمر، وتقول إسرائيل إنه لا يزال هناك آلاف النشطاء من حركة حماس التى زعمت أنها شنت الحرب للقضاء عليهم.

كتائب القسام تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يندد بإهمال حكومة #نتنياهو للأسرى ويطالبها بالعمل للإفراج عنه pic.twitter.com/WCuiySVgmN— TheCradleArabic (@TheCradleArabi)

كتائب القسام تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يندد بإهمال حكومة #نتنياهو للأسرى ويطالبها بالعمل للإفراج عنه pic.twitter.com/WCuiySVgmN — TheCradleArabic (@TheCradleArabi) April 24, 2024

وتجدد العنف في المناطق التي قامت القوات الإسرائيلية بتطهيرها إلى حد كبير من حماس في السابق، هو بمثابة مثال واضح على صعوبة تعزيز إسرائيل لموقفها، ويأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه مبعوث كبير لوزارة الخارجية يوم الثلاثاء من أن تسليم المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة أمر بالغ الأهمية بشكل خاص، على الرغم من التقدم الذى تم إحرازه فى الأسابيع الأخيرة في تقديم مثل هذه المساعدة في جميع أنحاء منطقة الصراع.

ووفقا للتقرير، قبل أربعة أشهر، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيسحب قواته من الشمال، قائلاً إنه طرد حماس من تلك المناطق والشهر الجاري، سحبت إسرائيل أيضا وحدات عديدة من قواتها من جنوب غزة.

وأشارت وول ستريت إلى أنه رغم هدف إسرائيل المعلن، اقتلاع حماس التي تحكم قطاع غزة منذ 2007، وهو ما لم تنجح فيه إلى الآن بعد أن تسببت حملتها العسكرية في استشهاد أكثر من 34 ألف فلسطيني بالإضافة إلى دمار هائل فى المنازل والبنى التحتية، وتقول إسرائيل إن آلاف من مقاتلى حماس، ما زالوا موجودين فى الشمال.

وكثفت إسرائيل ضربتها فى أنحاء غزة الثلاثاء، فى بعض من أعنف عمليات القصف منذ أسابيع بينما أمر الجيش بعمليات إخلاء جديدة في شمال القطاع محذرا المدنيين من أنهم موجودون في منطقة قتال خطيرة وقالت الصحيفة الامريكية إن تجدد العنف في المناطق التي كانت القوات الإسرائيلية طهّرتها إلى حد كبير من حماس في السابق، هو مثال واضح على الفشل.

ووقعت اشتباكات عنيفة في الأيام الأخيرة في بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا شمالي غزة بالقرب من السياج مع إسرائيل وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته شنت عمليات في بيت لاهيا ردا على إطلاق خمسة صواريخ باتجاه إسرائيل صباح الثلاثاء.

وقالت وول ستريت جورنال إن هذه الصواريخ، التي تم اعتراضها جميعها، بمثابة تذكير بالقدرة الدائمة لحماس على استهداف الأراضي الإسرائيلية.