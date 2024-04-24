أخبار مصرية

معبر رفح أبوابه مفتوحة ويواصل حركة العبور بين مصر وغزة ودخول المساعدات للقطاع

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 أبريل 2024 05:26 مساءً - واصل معبر رفح بين مصر وغزة فتح أبوابه أمام حركة عبور المسافرين ودخول شاحنات مساعدات.

 

 

افاد تقرير إحصائية عمل معبر رفح البري خلال الساعات السابقة، أنه تم استقبال 774 مسافرا، 3  جريح، 29 مرضي، 53 مرافق، 03 المجلس النرويجي ، 02 وفد منظمة رحمة حول العالم ، 03  منظمة اطباء بلا حدود، 01 مؤسسة دولية،  GEM ، 06 الصليب الأحمر ، 01 أمم متحدة إجمالي  بإجمالي عدد(875) مسافر .

 

 

كما وصل لقطاع غزة 1 وفاة ، 14 صليب أحمر، 5 أطبلاء بلا حدود، 4 وفد UN وإجمالي الوصول(24) مسافر .

وتم مرور من الجانب المصري عبر معبر رفح  "56" شاحنة ، وعبر معبر كرم أبوسالم " 159" شاحنة، والإجمالي 215  من  الشاحنات من الجانبين.

 

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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