رئيس البرلمان العربى يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 أبريل 2024 02:25 مساءً - أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، عن خالص التهانى والتبريكات لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وبرلمانا وشعبا، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، مؤكدا أنها تمثل انتصاراً عربيا بامتياز يجسد أسمى معاني البطولات والفداء والزود عن الأوطان وبذل كل غالي ونفيس من أجل تحرير تراب مصر العروبة.

وأعرب العسومي عن أمله في أن يُعيد هذه الذكرى الغالية، على مصر بمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، الذي يقود مصر نحو جمهورية جديدة يشهد لها القاصي والدانى بإنجازات غير مسبوقة، رغم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.