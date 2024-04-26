أنغام باحتفالية مجلس القبائل: كل سنة وأحنا احرار بفضل القيادة العظيمة الرئيس السيسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 أبريل 2024 01:31 صباحاً - عبقت الفنانة أنغام في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، قائلة: " كل سنة ومصر بخير.. كل سنة وسيناء حرة وبخير.. واحنا احرار بفضل القيادة العظيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبفضل جيشنا العظيم وهو سبب ان احنا بنحتفل بنعتز بيه وهو عيد شرف وحب واعتزاز".

يأتي ذلك استمرارا لنهج قناة الحياة في إرساء وتعزيز قوى مصر الناعمة في مختلف المحافظات، خاصة الحدودية مثل سيناء والتي سُطرت بطولات أبنائها بأحرف من نور في التاريخ، حيث تحرص القناة على نقل كبرى الاحتفالات في المناسبات الوطنية والدينية انطلاقا من دورها الحيوي الهام.