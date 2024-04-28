أحمد جودة - القاهرة - إجازة شم النسيم للقطاع الخاص والحكومي 2024 .. مدفوعة الأجر لهؤلاء الموظفين

يتم البحث باستمرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأواني الأخيرة عن اجازة شم النسيم للقطاع الخاص والحكومي حيث يتساءلون جميع الموظفين عن موعد الإجازة وعن ما تم اعلانه من الجهات الرسمية حتى الآن عن موعد شم النسيم ويتساءل أيضا طلاب المدارس والجامعات والمعاهد عن موعد الإجازة التي سوف تسري عليهم وعلى جميع العاملين في القطاع الخاص والحكومي في مصر ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على موعد أجازة شم النسيم للقطاع الخاص والحكومي وجميع المدارس والجامعات والمعاهد المصرية تابعوا معي.

إجازة شم النسيم للقطاع الخاص والحكومي



وفقا لما يتم اعلانه من قبل الوزارة العاملة في مصر وتم صدوره من قبل كتاب دوري خاص بمنح العاملين في القطاع الخاص في الدولة أن الإجازة مدفوعة الأجر التي تأتي تنفيذا للمادة 52 من قانون العمل الصادر برقم 12 لعام 2003 يجعل جميع العاملين في القطاعات الخاص باخذ اجازة باجر كامل في عطلات الأعياد الرسمية والمناسبات الذي يتم صدورها من قبل وزير القوى العاملة.



موعد اجازة شم النسيم



يعتبر موعد شم النسيم لعام 2024 متقارب مع اجازة عيد العمال التي سوف تأتي يوم 1 مايو ومع عيد القيامة حيث إنه يمكن لجميع المصريون الاحتفال والاستمتاع بالعطلة مع عيد القيامة الذي يحتفل به جميع المسيحيين بعيد الفصح الذي سوف يوافق يوم الأحد 5 مايو لعام 2024 ويتبعها إجازة عيد شم النسيم الذي سوف يوافق يوم الاثنين الموافق 6 مايو لعام 2024.