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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحفظ على 12 مركبة توك توك تسير عكس الاتجاه جنوب الجيزة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب من ضبط والتحفظ على 12 مركبة توك توك تسير عكس الاتجاه وتعيق حركة المرور بالشوارع الرئيسية والحيوية بمنطقة المنيب والبحر الأعظم.
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود ضبط التكاتك المخالفة، وتحرير الشوارع والطرق والميادين من التعديات والإشغالات والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.
وشدد محافظ الجيزة على تكثيف الحملات خارج مواقف السرفيس بالطرق والمحاور للتأكد من انتظام سيارات السرفيس بالتعريفة المحددة لخطوط السير وعدم المغالاة على المواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من سحب وإلغاء التراخيص بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.