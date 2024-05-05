فى لفتة إنسانية.. الداخلية تستجيب لالتماس سيدة مسنة باستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بها وتسليمها لها بمنزلها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 مايو 2024 04:33 مساءً - فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة المواقف ذات الطابع الإنسانى والحالات المرضية، وتفعيل كافة الإجراءات التى تسهم فى تيسير تقديم الخدمات للمواطنين خاصة كبار السن وذوى الهمم، فقد استجاب قطاع الأحوال المدنية لالتماس أهلية (سيدة مسنة - مقيمة بمحافظة الجيزة) لمساعدتها فى إستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بها، حيث تم إيفاد مأمورية لمحل إقامة المذكورة وإنهاء الإجراءات اللازمة لإستخراج البطاقة وتسليمها لها بمحل إقامتها .

ولاقت تلك المبادرة استحسان وقبول من السيدة وأهليتها، وتقدموا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على سرعة الاستجابة لالتماسهم.