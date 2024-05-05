"شباب أهل مصر": الملتقى يعكس التزام الدولة بترسيخ وتعزيز العدالة الثقافية (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 مايو 2024 04:33 مساءً - قال أحمد يسري، المشرف التنفيذي لملتقى شباب أهل مصر، إن مشروع أهل مصر، يمثل أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المناطق الحدودية، موضحا أن المشروع يعكس التزام الدولة ممثلة في وزارة الثقافة بترسيخ وتعزيز العدالة الثقافية والفنون ودعم الشباب الموهوب في مصر وخاصتنا من أبناء المناطق الحدودية.

وأضاف «عثمان»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أنّ مشروع أهل مصر يجمع شباب مصر الواعد من أبناء المحافظات الحدودية، الذين يتمتون بروح الإبداع والاصرار على التغير باعتبارهم يمثلون خط الدفاع الأول لهذه المناطق.

وأشار إلى أن المشروع يبنى على 3 محاور أساسية وهما الطفل، المرأة، الشباب، موضحا أن في فئة الشباب قدم المشروع 15 ملتقى، يستهدف فئات الشباب من عمر 19 إلى 25، لافتا إلى أن الأهداف الأساسية للملتقى تتمثل في تعزيز روح الإنتماء والمواطنه للشباب، من خلال الحوارات التي تتم خلال الفاعليات، بالإضافة إلى رفع المستوى الفكري للشباب وتطوير مقاومة الأفكار السلبية التي يموج بها المجتمع.