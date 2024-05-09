وزير التعليم العالي يتفقد جامعة السويدي للتكنولوجيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 01:32 مساءً - تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مقر جامعة السويدى للتكنولوجيا بطريق مصر إسماعيلية الصحراوي، برفقة السيدة/ حنان الريحاني الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتكنولوجيا Ed Tech، والدكتور أيمن بهاء الدين رئيس الجامعة، وعدد من الأساتذة والإداريين بالجامعة.

شملت الجولة تفقد مباني الجامعة ومرافقها من إنشاءات وتجهيزات فنية ومعامل، لتقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب.

وأشاد الوزير بمستوى الجامعة التي تعُد إضافة مهمة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والوطن العربي، من حيث مُحاكاة المؤسسات العالمية في التطوير التعليمي والمهني، منوهًا إلى حرص الدولة على التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التعليمية التي تتوافق مع الخطة القومية الطموحة للتوسع فى إتاحة التعليم العالي ووضع مصر على خريطة الوجهات المُتميزة عالميًا فى مجال التعليم، لافتًا إلى أن التعليم التكنولوجي يشهد تناميًا ملحوظًا في الطلب على خريجيه على مستوى العالم لملاحقة التطورات التكنولوجية المُتسارعة فى العالم الحديث.

ومن جانبها، قدمت حنان الريحاني الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتكنولوجيا، عرضًا تفصيليًا حول الجامعة، مشيرة إلى أنه تم تصميمها كمؤسسة ذكية تضع الجانب العملي في صميم برامجها التعليمية لتقدم تجربة تعليمية تُركز على التطبيقات العملية بنسبة 60% من محتوى الدراسة، لضمان استفادة فعّالة من المعرفة والمهارات من خلال تطبيقها في الواقع العملي، مشيرة إلى نجاح الجامعة خلال وقت قصير من افتتاحها في تسجيل 550 طالبًا من المصريين والأجانب في مختلف البرامج، مما يعكس التفاعل الإيجابي والاهتمام الكبير ببرامجنا التعليمية المتميزة.

وأفادت الدكتورة حنان الريحانى أن الجامعة وقعت سلسلة من اتفاقات التعاون الإستراتيجية مع شُركاء الصناعة لتمكين الجامعة من تقديم تدريب عملي للطلاب خلال فترة دراستهم، والاستفادة من المعامل والمصانع والمقرات التابعة لهؤلاء الشركاء، حيث يُشرف على هذا التدريب أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة المُدربين على أعلى مستوى، لافتة إلى أن خريجي الجامعة يحصلون على شهادتين، الأولى من الجامعة في مصر والتي تُعتبر شهادة أكاديمية معتمدة في عدة تخصصات: (بكالوريوس في الهندسة التكنولوجية "B.TECH" لمدة 4 سنوات، وماجستير في التكنولوجيا، ودكتوراه في التكنولوجيا، وماجستير في إدارة الأعمال المتخصصة)، والثانية شهادة جدارات من جامعة أميتي الهندية التي تعد واحدة من أفضل الجامعات الخاصة متعددة التخصصات الرائدة في الهند، لتسمح بممارسة تخصصهم دوليًا.

كما تسعى الجامعة إلى دعم المسار المهني من خلال توفير الأدوات التعليمية الحديثة والمبتكرة لمواكبة المتغيرات التكنولوجية ومُتطلبات قطاع الصناعة، واتباع نهج تعليمي مُبتكر يمد الطلاب بالمهارات والمعرفة اللازمة لسوق العمل.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن بهاء الدين رئيس الجامعة، أنها تعد أول جامعة "بوليتكنك" بمصر، وهو نموذج للتعليم العالي الدولى يعتمد على الجانب العملى والتدريب المهنى والابتكار حيث يتم تقديم 60% من المنهج عملى، و40% نظرى، مما يعزز من فرص الخريجين فى التوظيف بسوق العمل المحلى والدولى، مؤكدًا حرص الجامعة على تمهيد الطريق للطلاب للتوظيف محليًا ودوليًا من خلال تعاونها مع الجهات الصناعية المختلفة ومساعدتهم على اكتساب المهارات والخبرات العملية اللازمة.

وعلى هامش الزيارة التقى الوزير بعدد من الطلاب الدارسين بالجامعة، وأدار معهم حوارًا وديًا حول تجربة الدراسة بالجامعة وتقييمهم للتدريب العملي الذي يتلقونه ويتوافق مع تطلعاتهم للمستقبل، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم العملية بعد التخرج.

وأكد الوزير للطلاب حرص الدولة على متابعة تطبيق واستغلال التكنولوجيا في خدمة المجتمع، مطالبًا إياهم بالتركيز على اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، في هذا المجال العلمي الهام.