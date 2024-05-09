مصر تستعرض أولويات مجموعة ٧٧ والصين أمام المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 02:33 مساءً - ألقى السفير/ وائل نصر الدين عطية، مندوب مصر الدائم لدى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بيان مجموعة ٧٧ والصين أمام الدورة الأولى للمجلس التنفيذي للبرنامج لهذا العام، والمنعقدة بمقر البرنامج بنيروبي في الفترة من ٦ إلى ٨ مايو ٢٠٢٤. وقد تناولت مصر بصفتها الرئيس الحالي للمجموعة أولويات المجموعة في مجال ولاية البرنامج، حيث شملت تلك الأولويات ضرورة تنفيذ قرارت الأجهزة الحاكمة للبرنامج محل اهتمام الدول النامية على قدم المساواة مع غيرها من القرارات، وكذا دعم ولاية البرنامج في مجالات الإسكان وتطوير العشوائيات ومراعاة الأبعاد البيئية في التنمية الحضرية.

هذا وقد أبرز مندوب مصر الدائم في البيان أهمية الاستمرار في تعزيز الملاءة المالية للبرنامج، ضماناً للتوسع في نشاطه في الدول أعضاء مجموعة ٧٧ والصين، ودعم بناء قدراتها الوطنية. كما شدد على ضرورة تضمين أولويات الدول النامية في الخطة الاستراتيجية الجديدة ٢٠٢٦-٢٠٢٩ التي ستحدد مسار البرنامج خلال تلك الفترة. ونوه باستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي الثاني عشر في نوفمبر القادم، واستضافة أذربيجان للمنتدي الثالث عشر عام ٢٠٢٦. كما أخذ علماً بالتقرير الأولى الذي أعدته السكرتارية حول تقييم جهود إعادة الإعمار المطلوبة في قطاع غزة، مع التأكيد على ضرورة السماح لفريق السكرتارية بإجراء تقييم ميداني على أرض الواقع، وتوفير الدعم اللازم لرفع المعاناة عن النازحين في غزة.

من ناحية أخرى، رأس نصر الدين لقاء مجموعة ٧٧ والصين مع وزير الإسكان والتنمية الحضرية النيجيري، الذي يتولى رئاسة المجلس التنفيذي للبرنامج، حيث شهد اللقاء استعراض الدول أعضاء المجموعة أولوياتها المختلفة في إطار البرنامج، ووعد رئيس المجلس التنفيذي بالعمل على الدفع بها على قدم المساواة مع أولويات الدول الأخرى.