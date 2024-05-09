المنتج محمد السعدي يشارك فى تشييع جنازة والدة النجم كريم عبد العزيز

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 02:34 مساءً - حرص المنتج محمد السعدي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، على المشاركة فى جنازة والدة النجم كريم عبد العزيز بمسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم، وتقديم واجب العزاء إلى النجم كريم عبد العزيز.

وأعلنت الأسرة عن استقبالها العزاء في الراحلة اليوم بعد صلاة المغرب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، فضلا عن قيام النجم كريم عبد العزيز بطلب منع التصوير احتراما لحرمة الميت، إذ نشر المركز الإعلامي الخاص به على مواقع التواصل الاجتماعى قائلا: "نهيب ونؤكد على الجميع بمنع التصوير منعا باتا حفاظا على حرمة الموت، وذلك بناء على طلب الأسرة.. ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء".

ورحلت عن عالمنا السيدة سهير عبد العزيز، النجم كريم عبد العزيز، أمس الأربعاء بعد صراع مع المرض، حيث كانت تجمع كريم بوالدته علاقة قوية وترابط كبير ظهر في تصريحاته منذ عدة سنوات خلال ظهوره ببرنامج السيرة مع الإعلامية وفاء الكيلاني.

وقال كريم عبد العزيز عن والدته: "أنا أمي بـ 100 راجل، ست جامدة وقوية وربت ولادها ومتجوزتش وربتني أنا وأختي"، وعن علاقة والدته بوالده وانفصالهم قال: "علاقة والدتي بوالدي خلاص، لومت الأب في الأول وبعدين لومت والدتي بعد كدا، وصالحتهم على بعض في الآخر".

وقدم كريم عبد العزيز فى رمضان الماضى مسلسل الحشاشين وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، ونيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.