مفتي الجمهورية ينعَى سمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 04:32 مساءً - نعى فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- سمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبي، ومستشار الأمن الوطني سابقًا، حيث وافته المنية اليوم الخميس.

وتقدَّم مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة إلى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، ولآل نهيان الكرام، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، لوفاة سمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان.

كما تقدَّم مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة سمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، ولكل أهله ومحبيه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرفع درجته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسُّلوان، "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

وكانت الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت، اليوم الخميس، وفاة الشيخ هزاع بن سلطان آل نهيان، في بيان صادر عن ديوان الرئاسة، وورد في البيان: «بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان الرئاسة المغفور له الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية اليوم».