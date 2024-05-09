تخصيص وسائل تواصل لتلقى استفسارات المواطنين المصريين في الخارج بشأن مبادرة تسوية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 04:32 مساءً - إلحاقاً بالبيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٤ بشأن مبادرة تسوية الموقف التجنيدى بشكل نهائي للمواطنين المصريين بالخارج، والتي بدأت إعتباراً من ١ مايو ٢٠٢٤ وتستمر لمدة شهرين، وفى إطار المتابعة المستمرة والحرص على التعامل مع كافة الإستفسارات التي ترد من المواطنين المصريين بالخارج بشأن المبادرة، فقد تم تخصيص وسائل التواصل التالية لإستقبال استفسارات المواطنين على مدار الساعة:

- التواصل عبر تطبيق الواتساب من خلال رقم الهاتف

(201557066757+ )

- التواصل عبر البريد الإلكترونى:([email protected])

وتود وزارة الخارجية التأكيد على المواطنين المصريين بالخارج والراغبين في تسوية موقفهم التجنيدى بشكل نهائي، بسرعة التسجيل وإنهاء الإجراءات خلال المدة الزمنية المحددة لتلك المبادرة.