تجديد ترخيص مطار الأقصر الدولي لثلاث سنوات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 04:32 مساءً - جددت سلطة الطيران المدني المصري شهادة ترخيص مطار الأقصر الدولي، للعمل كمطار دولي لمدة 3 أعوام حتى عام 2026، وذلك وفقًا لمتطلبات المنظمة العالمية للطيران المدني (الإيكاو) الممثلة في سلطة الطيران المدني المصري طبقًا للمواصفات العالمية والمعايير الدولية.

وتعد تلك هي المرة الثانية التي يتم تجديد ترخيص مطار الأقصر الدولي بتلك المدة، حيث جاءت موافقة سلطة الطيران المدني المصري، على تجديد الترخيص التشغيلي للمطار ؛ بعد استيفاء جميع المتطلبات والمعايير الدولية للمنظمة الدولية للطيران المدني" ICAO "والتشريعات المحلية في مجال تأمين سلامة المطارات.