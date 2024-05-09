سفير الاتحاد الأوروبى: العام الجارى يعد استثنائيا على صعيد العلاقات مع مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 04:32 مساءً - أكد السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة أن العام الجارى 2024 يعد عاماًً استثنائياً على صعيد العلاقات التى تربط بين الاتحاد ومصر.

وقال برجر - في مقطع مصور بمناسبة يوم أوروبا 2024 الذي يوافق اليوم الخميس، "إن هذا العام شهد عقد الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي ترتكز على ستة محاور رئيسية وتتضمن حزمة من المساعدات المالية والاستثمارية يقترح الاتحاد الأوروبي تقديمها لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو.

وأشار السفير الأوروبي إلى أن يوم أوروبا يوافق ذكرى إعلان شومان الذي أدلى به وزير خارجية فرنسا آنذاك في التاسع من مايو 1950 حين قال "كفانا حروباً في أوروبا.. إننا في حاجة إلى جمع شعوب وبلدان أوروبا معاً للحيلولة دون اندلاع أي حروب أخرى".

وأضاف برجر - في المقطع المصور من مكتبه المطل على نيل القاهرة، أن هذا اليوم شهد أيضا ميلاد الاتحاد الأوروبي الذي تجمع عضويته 27 دولة من مختلف أنحاء قارة أوروبا.

ويعد يوم أوروبا احتفالا سنويا للسلام والوحدة في أوروبا تخليدًا لذكرى إعلان شومان (أو إعلان 9 مايو 1950)، حيث أعلن رجل الدولة ووزير الخارجية الفرنسي آنذاك روبرت شومان اقتراحه الذي يعتبر بمثابة أول وثيقة رسمية أعلنت ميلاد الاتحاد الأوروبي.