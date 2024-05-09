وزير الصحة ردا علي سؤال النائب مصطفي سالم: مشكلة نقص الدواء في طريقها للحل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 04:33 مساءً -

ردا علي سوال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في اجتماعات اللجنة اليوم لمناقشة الموازنة الخاصة بوزارة الصحة والجهات التابعة لها، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، أن الإمكانيات المتاحة لوزارة الصحة غير كافية لتقديم الخدمات الملائمة طبقا للمعايير الموضوعة، وأن دور القطاع الخاص مهم للمساهمة في تقديم الخدمات بجانب وزارة الصحة.

وأشار عبد الغفار إلى أنه سيتم مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المستشفيات منذ البداية أو المستشفيات القائمة التي بها مشاكل و سوء إدارة، لافتاً إلى أن الأسعار لن تزيد علي الاطلاق والمواطن لن يضار لأنه سيتلقي الخدمة الافضل بذات الاسعار دون أي زيادة فيها، مشيرا إلى أن المريض بدلا من ذهابه للمستشفي ولا يجد الخدمة الملائمة أو لا يجد الطبيب المطلوب سيذهب للمستشفيات في أي وقت ويجد الخدمة الطبية الملائمة ليلا ونهارا.

وفي ما يتعلق بنقص الدواء، أكد عبدالغفار أن الفترة السابقة كانت هناك مشكلة بسبب الأزمة الدولارية، لتي تكاد أن تكون غير موجودة الآن ولكن خطوط الانتاج في المصانع ما زالت لم تعود للعمل بذات الكفاءة والقدرة الإنتاجية الكافية والمطلوبة، مشيراً إلى أن معظم الأدوية بعيدا عن أدوية الأورام وبعض الأمراض الأخري يتم إنتاج 95% منها محليا، موضحاً أن تكلفة إنتاج العلاج زادت بشكل كبير جدا، والمنتجين يتعرضون لخسائر كبيرة، وتم عقد اجتماع بين الوزارة والغرف المختصة وهيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء وكافة الأطراف المعنية، لوضع الحلول المناسبة لتلك المشكلة والحفاظ علي صناعة الدواء.

وحول موقف المستشفيات الجاري العمل علي تنفيذها خاصة في سوهاج، أكد الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة، أنه سيتم تسليم 20 مستشفي وتشغيلهم هذا العام علي مستوي الجمهورية، منهم بمحافظة سوهاج مستشفي ساقلتة العام وجرجا العام، وسيتم تسليم مستشفي طما المركزي ابتدائيا نهاية ديسمبر 2024 والعمل علي سرعة تشغيلها، مؤكدا أن نسبة تنفيذ الأعمال بمستشفي طما المركزي وصلت الآن إلى 70%، وأن الوزارة ملتزمة بتسليمها في الميعاد المقرر والمتفق علية في ديسمبر القادم، موضحاً أنه سيتم إنشاء 10 مستشفيات نمطية جديدة أيضا هذا العام منها مستشفي بسوهاج.