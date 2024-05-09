الخارجية تعلن تخصيص وسائل تواصل لتلقى استفسارات المصريين بالخارج بشأن تسوية الموقف التجنيدى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 05:34 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية اليوم الخميس عن تخصيص وسائل تواصل لتلقي استفسارات المواطنين المصريين في الخارج بشأن مبادرة تسوية الموقف التجنيدي بشكل نهائي.

وذكرت الوزارة انه إلحاقاً بالبيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية بتاريخ 17 مارس 2024 بشأن مبادرة تسوية الموقف التجنيدي بشكل نهائي للمواطنين المصريين بالخارج، والتي بدأت إعتباراً من 1 مايو 2024 وتستمر لمدة شهرين، وفى إطار المتابعة المستمرة والحرص على التعامل مع كافة الإستفسارات التي ترد من المواطنين المصريين بالخارج بشأن المبادرة، فقد تم تخصيص وسائل التواصل التالية لإستقبال استفسارات المواطنين على مدار الساعة:- التواصل عبر تطبيق الواتساب من خلال رقم الهاتف (201557066757+ ) - التواصل عبر البريد الإلكترونى:( [email protected] ) .

وأكدت وزارة الخارجية على المواطنين المصريين بالخارج والراغبين في تسوية موقفهم التجنيدى بشكل نهائي، بسرعة التسجيل وإنهاء الإجراءات خلال المدة الزمنية المحددة لتلك المبادرة.