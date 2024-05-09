وزير الخارجية يجتمع بمساعديه ومديري الإدارات بالعاصمة الإدارية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 06:31 مساءً - اجتمع وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، مع مساعدي وزير الخارجية ومديري الإدارات، ونواب مساعدي الوزير بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "اكس" حوار مفتوح تناول مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، والمسائل التنظيمية المرتبطة بعمل أعضاء السلك الدبلوماسي والكادر الإداري بمقر الوزارة الجديد".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية اليوم الخميس عن تخصيص وسائل تواصل لتلقي استفسارات المواطنين المصريين في الخارج بشأن مبادرة تسوية الموقف التجنيدي بشكل نهائي.

وذكرت الوزارة انه إلحاقا بالبيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية بتاريخ 17 مارس2024 بشأن مبادرة تسوية الموقف التجنيدي بشكل نهائي للمواطنين المصريين بالخارج، والتي بدأت في أول مايو الجاري، ولمدة شهرين.

وفي إطار المتابعة المستمرة والحرص على التعامل مع كافة الإستفسارات التي ترد من المواطنين المصريين بالخارج بشأن المبادرة، فقد تم تخصيص وسائل التواصل التالية لإستقبال استفسارات المواطنين على مدار الساعة:- التواصل عبر تطبيق الواتساب من خلال رقم الهاتف (201557066757+ ) - التواصل عبر البريد الإلكترونى:([email protected]).

وأكدت وزارة الخارجية على المواطنين المصريين بالخارج والراغبين في تسوية موقفهم التجنيدى بشكل نهائي، بسرعة التسجيل وإنهاء الإجراءات خلال المدة الزمنية المحددة لتلك المبادرة.