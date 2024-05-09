أحمد أيوب: الرهان على خبرة مصر فى إتمام المفاوضات بين حماس وإسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 06:32 مساءً -

أكد الكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، أن الحكومة الإسرائيلية لم تحقق نجاح على الأرض في غزة، وهو ما دفعها إلى عرقلة مفاوضات الهدنة، شيرا إلى أن المفاوض المصرى خبير وقوى ولا يسمح لأحد بفرض رأيه عليه والرهان على الخبرة المصرية.

وأضاف أحمد أيوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة دي إم سي، أن القوة المصرية لها تأثير فى المعادلة، وفهم مصر للمعادلة وطبيعة المتصارعين يجعلها تقود المفاوضات، لافتا إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طالب الجميع ببذل الجهد لمنح الفرصة للجهود الدبلوماسية وهى تحتاج جهد كبير وتوفيق بين وجهات النظر.

وتابع: "هناك أطراف أخرى ممكن تفسد التوافق للهدنة، ومصر تحشد القوى العالمية معها من أجل الوصول إلى الهدنة، ومصر الأكثر فهما وخبرة وقدرة وده اللى بيصل بنا لخطوات، وما زالنا في مفاوضات، والواضح أن مصر قطعت شوط كبير فى المفاوضات، وهناك نقاط خلافية، لكن مصر قادرة على تجاوز هذه الخلفات، والقاهرة قادرة على الوصول لهدنة مؤقتة تصل لهدنة شاملة".