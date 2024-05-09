رئيس الوزراء: نتابع الأسواق وسيتم تحديد مجموعات سلع متتالية لخفض أسعارها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 06:32 مساءً - استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، النتائج الإيجابية بشأن معدلات التضخم خلال شهر أبريل 2024، فى اجتماع عقده مساء اليوم؛ بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالى، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، والسيد وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط، والدكتور أحمد عاشور، المشرف على وحدة الحسابات القومية بالوزارة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار متابعة نتائج أعمال لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتى تحرص الحكومة على رصد نتائجها بانتظام، مُوجهًا بضرورة الاستمرار فى متابعة الأسواق والعمل على خفض الأسعار، ومؤكدًا أنه سيتم تحديد مجموعات سلع متتالية، واتخاذ خطوات تسهم فى خفض أسعارها، بما يعمل على انخفاض معدلات التضخم.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط تقريرًا تضمن نتائج إيجابية حول تطورات مُعدل التضخم خلال شهر أبريل 2024، مشيرة إلى استمرار تراجع معدلات التضخم لإجمالى الجمهورية للشهر الثانى على التوالى على أساس سنوى وشهرى نتيجة للجهود الحكومية لخفض أسعار السلع الأساسية، حيث حقق معدل التضخم على أساس سنوى وشهرى أدنى قيمة منذ بداية العام المالى الحالى 2023/2024، ليصل إلى 31.8% على أساس سنوى، و0.9% على أساس شهرى نتيجة انخفاض أسعار الطعام والشراب لأول مرة خلال هذا العام فى أبريل 2024.

وفى هذا الصدد، أوضح المشرف على وحدة الحسابات القومية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أسعار الطعام والشراب حققت معدل تضخم شهرى سالب خلال أبريل 2024، مدفوعة بتراجع أسعار عددٍ من السلع الاستراتيجية، كما يتم بحث إضافة بعض المجموعات السلعية المؤثرة ضمن مبادرة خفض أسعار السلع ونطاق عمل اللجنة المختصة بهذا الشأن.