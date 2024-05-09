نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن افتتاح (19) مسجدًا جديدًا غدًا الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن افتتاح (19 ) مسجدًا جديدًا غدًا الجمعة، وذلك في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى الافتتاح يوم الجمعة غدًا الموافق 10 / 5 / 2024م، منها ( 16 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(3) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 961 ) مسجدًا منها ( 750 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 211 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 10 / 5 / 2024م عدد (11983) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و(337) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف دمياط

م المسجد وعنوانه

1. مسجد فاطمة الزهراء – الرسوة - الروضة

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

2. مسجد آل خراشي – بني شقير - منفلوط

3. مسجد عمر بن الخطاب – بني رافع - منفلوط

4. مسجد الشيخ علي - الزورة - ديروط

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

5. مسجد الرحمة - منشأة حلفا - إطسا

مديرية أوقاف الغربية

م المسجد وعنوانه

6. مسجد الصالحين ( ناصف ) – سجين الكوم - قطور

7. مسجد القشلان – عزبة القشلان – المحلة ثان

مديرية أوقاف الجيزة

م المسجد وعنوانه

8. مسجد الرحمن – عزبة الإصلاح – برقاش – منشأة القناطر

9. مسجد خالد بن الوليد – عزبة السلام - الصف

10. مسجد صلاح الأمير – عزبة صلاح الأمير – قرية السعودية - العياط

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

11. مسجد عزبة الخمسين – قرية شرنوب – مركز دمنهور

12. مسجد الرحمة – قرية زاوية حمور – مركز الدلنجات

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

13. مسجد نصار – عزبة نصار – الروضة – سيدي سالم

14. مسجد عزبة الكوم الكبير – قرية إسحاقة – مركز كفر الشيخ

مديرية أوقاف الشرقية

م المسجد وعنوانه

15. مسجد أبو خطاب العمري – العقدة – منيا القمح

16. مسجد علي بن أبي طالب – قرية السماعنة – فاقوس 2

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الأقصر

م المسجد وعنوانه

1. مسجد الشيخ عبد الدايم – الرزيقات قبلي - أرمنت

مديرية أوقاف الشرقية

م المسجد وعنوانه

2. مسجد الشهيد طيار - الحسينية – الزقازيق

3. المأذون – قصاصين الشرق - الحسينية