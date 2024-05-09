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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن افتتاح (19) مسجدًا جديدًا غدًا الجمعة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن افتتاح (19 ) مسجدًا جديدًا غدًا الجمعة، وذلك في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى الافتتاح يوم الجمعة غدًا الموافق 10 / 5 / 2024م، منها ( 16 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(3) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 961 ) مسجدًا منها ( 750 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 211 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 10 / 5 / 2024م عدد (11983) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و(337) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف دمياط
م المسجد وعنوانه
1. مسجد فاطمة الزهراء – الرسوة - الروضة
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
2. مسجد آل خراشي – بني شقير - منفلوط
3. مسجد عمر بن الخطاب – بني رافع - منفلوط
4. مسجد الشيخ علي - الزورة - ديروط
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
5. مسجد الرحمة - منشأة حلفا - إطسا
مديرية أوقاف الغربية
م المسجد وعنوانه
6. مسجد الصالحين ( ناصف ) – سجين الكوم - قطور
7. مسجد القشلان – عزبة القشلان – المحلة ثان
مديرية أوقاف الجيزة
م المسجد وعنوانه
8. مسجد الرحمن – عزبة الإصلاح – برقاش – منشأة القناطر
9. مسجد خالد بن الوليد – عزبة السلام - الصف
10. مسجد صلاح الأمير – عزبة صلاح الأمير – قرية السعودية - العياط
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
11. مسجد عزبة الخمسين – قرية شرنوب – مركز دمنهور
12. مسجد الرحمة – قرية زاوية حمور – مركز الدلنجات
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
13. مسجد نصار – عزبة نصار – الروضة – سيدي سالم
14. مسجد عزبة الكوم الكبير – قرية إسحاقة – مركز كفر الشيخ
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
15. مسجد أبو خطاب العمري – العقدة – منيا القمح
16. مسجد علي بن أبي طالب – قرية السماعنة – فاقوس 2
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الأقصر
م المسجد وعنوانه
1. مسجد الشيخ عبد الدايم – الرزيقات قبلي - أرمنت
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
2. مسجد الشهيد طيار - الحسينية – الزقازيق
3. المأذون – قصاصين الشرق - الحسينية