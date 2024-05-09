أخبار مصرية

الأوقاف تعلن افتتاح (19) مسجدًا جديدًا غدًا الجمعة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن افتتاح (19) مسجدًا جديدًا غدًا الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن افتتاح  (19 ) مسجدًا  جديدًا غدًا الجمعة، وذلك في إطار خطة الوزارة  لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى الافتتاح يوم الجمعة غدًا الموافق  10 / 5 / 2024م، منها ( 16 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(3) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 961 ) مسجدًا منها ( 750 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 211 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 10 / 5 / 2024م عدد (11983) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و(337) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف دمياط

م المسجد وعنوانه

1. مسجد فاطمة الزهراء – الرسوة - الروضة

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

2. مسجد آل خراشي – بني شقير - منفلوط

3. مسجد عمر بن الخطاب – بني رافع - منفلوط

4. مسجد الشيخ علي - الزورة - ديروط

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

5. مسجد الرحمة - منشأة حلفا - إطسا

مديرية أوقاف الغربية

م المسجد وعنوانه

6. مسجد الصالحين ( ناصف ) – سجين الكوم - قطور

7. مسجد القشلان – عزبة القشلان – المحلة ثان

مديرية أوقاف الجيزة

م المسجد وعنوانه

8. مسجد الرحمن – عزبة الإصلاح – برقاش – منشأة القناطر

9. مسجد خالد بن الوليد – عزبة السلام - الصف

10. مسجد صلاح الأمير – عزبة صلاح الأمير – قرية السعودية - العياط

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

11. مسجد عزبة الخمسين – قرية شرنوب – مركز دمنهور

12. مسجد الرحمة – قرية زاوية حمور – مركز الدلنجات

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

13. مسجد نصار – عزبة نصار – الروضة – سيدي سالم

14. مسجد عزبة الكوم الكبير – قرية إسحاقة – مركز كفر الشيخ

مديرية أوقاف الشرقية

م المسجد وعنوانه

15. مسجد أبو خطاب العمري – العقدة – منيا القمح

16. مسجد علي بن أبي طالب – قرية السماعنة – فاقوس 2

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الأقصر

م المسجد وعنوانه

1. مسجد الشيخ عبد الدايم – الرزيقات قبلي - أرمنت

مديرية أوقاف الشرقية

م المسجد وعنوانه

2. مسجد الشهيد طيار - الحسينية – الزقازيق

3. المأذون – قصاصين الشرق - الحسينية

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا