ليفربول يودع يورجن كلوب في حفل جماهيري ضخم 28 مايو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 09:32 مساءً - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، تنظيم حفل وداع، لمديره الفني الألماني يورجن كلوب، والذي سيرحل بنهاية الموسم الحالي، بعد 9 سنوات قضاها مع النادي.

وقال ليفربول: "سيتاح لمشجعي النادي الفرصة ليكونوا جزءًا من وداع خاص ليورجن كلوب في وقت لاحق من هذا الشهر، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشهيرة من عالم الرياضة والترفيه".

وأضاف: "ستقام أمسية مع يورجن كلوب والضيوف المميزين، ستقام في ساحة إم أند إس بانك بالمدينة يوم الثلاثاء 28 مايو، ومن المتوقع أن تكون ليلة مليئة بالذكريات واللحظات السحرية والموسيقى:.وقال كلوب: "ستكون هذه ليلة خاصة للغاية، مع مشاركة الكثير من الذكريات الرائعة والكثير من الموسيقى الرائعة أيضًا".وأضاف: "إنني أتطلع حقًا لقضائها مع جماهيرنا، القلب النابض لهذا النادي الرائع والفريد من نوعه".

وقضى ليفربول، 9 مواسم مع كلوب، نجح في قيادة رفاق النجم المصري محمد صلاح، لتحقيق 8 ألقاب مختلفة، أبرزها دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى الدوري الإنجليزي.