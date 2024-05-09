نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو هشيمة يتبرع بـ 2 مليون جنيه لدعم المنتخب الأوليمبي قبل أولمبياد باريس ويعدهم بمكافآت في حالة الفوز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حضور وزير الشباب ورئيس اتحاد الكرة..

قدم النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ تبرعا ماليا قدره ٢ مليون جنيه لدعم المنتخب الأوليمبي، الذي يستعد للمشاركة في أولمبياد باريس خلال الفترة المقبلة.

ووعد النائب أحمد أحمد أبو هشيمة المنتخب الأوليمبي بمكافآت خاصة حال تحقيقهم ميدالية تليق باسم مصر، وتعزز من مكانتها وتدخل السرور على الشعب المصري المتيم بكرة القدم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والنائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، والأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مع الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة روجيرو ميكالي، وذلك لمناقشة ترتيبات ودعم المنتخب الأوليمبي، قبيل السفر للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

‎ومن جانبه وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر لرجال الأعمال النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ على حرصه على تقديم الدعم المالي للاستعدادات الخاصة بالمنتخب الأولمبي خلال الأشهر القليلة المتبقية على انطلاق منافسات الدورة الأولمبية وكذلك وعده بدعم المكافآت الخاصة بالمنتخب فى حالة الفوز.

‎و شدد وزير الشباب والرياضة، على ضرورة العمل على توفير كافة المتطلبات من أجل تحقيق الهدف المرجو من المشاركة في أولمبياد باريس وتلبية طموحات جماهير كرة القدم المصرية، مطالبًا الجهاز الفني على بذل الجهد لتحقيق ميدالية أولمبية والظهور بالشكل الذي يليق بكرة القدم المصرية..

‎وأشار وزير الشباب والرياضة علي دور الدولة المستمر فى دعم الرياضة المصرية علي كافة مستويات المنتخبات والألعاب الفردية والجماعية، وتذليل كافة العقبات أمام المنتخبات الوطنية في كرة القدم، وذلك بالتعاون المستمر مع مؤسسات القطاع الخاص، وكذلك دعم قطاعات الناشئين لكرة القدم المصرية، وتطوير منظومة رعاية موهوبي كرة القدم.

‎من جانبه أكد النائب أحمد أبوهشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، دعمه الكامل للمنتخب الأوليمبي بقيادة روجيرو ميكالي، والعمل على توفير كل عناصر النجاح، من أجل إسعاد الجماهير المصرية وتحقيق إنجاز جديد في كرة القدم يليق بما نشهده على مستوى الرياضة المصرية من تطور خلال السنوات الماضية، مقدمًا دعم مالي للاستعدادات الخاصة بالمنتخب الأوليمبي خلال الفترة القليلة المتبقية على انطلاق منافسات الدورة الأولمبية مقداره 2 مليون جنية حتى يتسنى لهم الاستعداد على النحو الأمثل لدورة الألعاب الأولمبية باريس بالإضافة إلي مكافآت خاصة للاعبين في كل المباريات.