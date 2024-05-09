نائب بالشيوخ: الجانب الإسرائيلي مصمم على خروج حركة حماس من الساحة الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 10:29 مساءً - أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وعضو مجلس الشيوخ، أن الجانب الإسرائيلي مصمم على أن حركة حماس تخرج من الساحة الفلسطينية وغزةَ وهذا مرفوض من حماس، موضحا أن المقصود من المباحثات عمل مرحلة تهدئة يمكن فيها للأطراف التفكير بشكل سليم بدون انفعال.

وأضاف عبد المنعم سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الاعلامية ايمان الحصري، على قناة دي إم سي، أن المباحثات في القاهرة وصلت لمرحلة يصعب معها إبرام اتفاقية ويريد الطرفين تحديد جولة عسكرية جديدة يتم تحديد بعدها ما يحدث، لافتا إلى أنه من المتوقع استئناف المفاوضات مرة أخرى للتوصل لهدنة انسانية لوقف حرب غزة.

وتابع: الوسطاء مصر وقطر وامريكا لا يكشفون عن كل تفاصيل المفاوضات والحرب الحالية أطول زمن وكثافة عن أربع حروب سابقة على قطاع غزة كما أن المسافة بين امريكا واسرائيل تتسع تدريجيا وفي تطورات على الجانبين"، موضحا أن هناك تصور لدى حماس واسرائيل ان كل طرف قدر على تحقيق نصر حاسم على الطرف الاخر، ولا يوجد ما يشير الى أن اسرائيل قادرة على تحقيق نصر حاسم في رفح.