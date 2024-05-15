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عاجل: طريقة الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة..جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 thanwya

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: طريقة الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة..جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 thanwya في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2024

اليوم

التاريخ

التوقيت

الزمن

المادة

الشعبة

الاثنين

10-6-2024

من الساعة 9 صباحا إلى 10.30 صباحا

ساعة ونصف

التربية الدينية

العامة

من الساعة 11 صباحا إلى 12.30 مساءً

ساعة ونصف

التربية الوطنية

العامة

الأربعاء

12-6-2024

من الساعة 9 صباحا إلى 10.30 صباحا

ساعة ونصف

الاقتصاد

العامة

من الساعة 11 صباحا إلى 12.30 مساءً

ساعة ونصف

الإحصاء

العامة

إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت 15-6-2024 إلى يوم الخميس 20-6-2024

السبت

22-6-2024

من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً

ثلاث ساعات

اللغة العربية

العامة

الثلاثاء

25-6-2024

من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا

ساعتان

اللغة الأجنبية الثانية

العامة

السبت

29-6-2024

من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً

ثلاث ساعات

الفيزياء

العلوم والرياضيات

من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً

ثلاث ساعات

التاريخ

الأدبية

الثلاثاء

2-7-2024

من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً

ثلاث ساعات

اللغة الأجنبية الأولى

العامة

السبت

6-7-2024

من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً

ثلاث ساعات

الكيمياء

العلوم والرياضيات

من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً

ثلاث ساعات

الجغرافيا

الأدبية

الأربعاء

10-7-2024

من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً

ثلاث ساعات

الجيولوجيا والعلوم البيئية

العلوم

من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا

ساعتان

الجبر والهندسة الفراغية

الرياضيات

من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً

ثلاث ساعات

علم النفس والاجتماع

الأدبية

السبت

13-7-2024

من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا

ساعتان

التفاضل والتكامل

الرياضيات

الأربعاء

17-7-2024

من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً

ثلاث ساعات

الأحياء

العلوم

من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا

ساعتان

الإستاتيكا

الرياضيات

من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً

ثلاث ساعات

الفلسفة والمنطق

الأدبية

السبت

20-7-2024

من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا

ساعتان

الديناميكا

الرياضيات

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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