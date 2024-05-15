نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: طريقة الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة..جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 thanwya في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2024
اليوم
التاريخ
التوقيت
الزمن
المادة
الشعبة
الاثنين
10-6-2024
من الساعة 9 صباحا إلى 10.30 صباحا
ساعة ونصف
التربية الدينية
العامة
من الساعة 11 صباحا إلى 12.30 مساءً
ساعة ونصف
التربية الوطنية
العامة
الأربعاء
12-6-2024
من الساعة 9 صباحا إلى 10.30 صباحا
ساعة ونصف
الاقتصاد
العامة
من الساعة 11 صباحا إلى 12.30 مساءً
ساعة ونصف
الإحصاء
العامة
إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت 15-6-2024 إلى يوم الخميس 20-6-2024
السبت
22-6-2024
من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً
ثلاث ساعات
اللغة العربية
العامة
الثلاثاء
25-6-2024
من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا
ساعتان
اللغة الأجنبية الثانية
العامة
السبت
29-6-2024
من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً
ثلاث ساعات
الفيزياء
العلوم والرياضيات
من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً
ثلاث ساعات
التاريخ
الأدبية
الثلاثاء
2-7-2024
من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً
ثلاث ساعات
اللغة الأجنبية الأولى
العامة
السبت
6-7-2024
من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً
ثلاث ساعات
الكيمياء
العلوم والرياضيات
من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً
ثلاث ساعات
الجغرافيا
الأدبية
الأربعاء
10-7-2024
من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً
ثلاث ساعات
الجيولوجيا والعلوم البيئية
العلوم
من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا
ساعتان
الجبر والهندسة الفراغية
الرياضيات
من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً
ثلاث ساعات
علم النفس والاجتماع
الأدبية
السبت
13-7-2024
من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا
ساعتان
التفاضل والتكامل
الرياضيات
الأربعاء
17-7-2024
من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً
ثلاث ساعات
الأحياء
العلوم
من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا
ساعتان
الإستاتيكا
الرياضيات
من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً
ثلاث ساعات
الفلسفة والمنطق
الأدبية
السبت
20-7-2024
من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا
ساعتان
الديناميكا
الرياضيات