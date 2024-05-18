عاجل - سعر الذهب Gold Price مباشـــر الآن.. عيار 21 يسجل 3150 جنيهًا

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أحمد جودة - القاهرة - سعر الذهب Gold Price مباشـــر الآن.. عيار 21 يسجل 3150 جنيهًا.. سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 18-5-2024، استقرارا جديدا بالأسواق المحلية والصاغة، عند آخر ارتفاع سجله المعدن الأصفر بختام تعاملات أمس بمختلف الأعيرة، وذلك بالتزامن مع الإقبال الكبير على جرام الذهب عيار 21، بقيمة 10 جنيهات للبيع.

سعر الذهب Gold Price مباشـــر الآن.. عيار 21 يسجل 3150 جنيهًا

سعر الذهب Gold Price مباشـــر الآن.. عيار 21 يسجل 3150 جنيهًا.. وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن سعر الذهب اليوم السبت 18 مايو 2024، حسب التحديث اللحظي الصادر عن شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر الذهب الآن

كم سعر عيار 18 اليوم؟

سعر الذهب Gold Price مباشـــر الآن.. عيار 21 يسجل 3150 جنيهًا.. سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بالصاغة والأسواق قيمة: 2682.9 جنيه للبيع مقابل 2661.4 جنيه للشراء.

كم سعر الذهب عيار 24 اليوم؟

سعر الذهب Gold Price مباشـــر الآن.. عيار 21 يسجل 3150 جنيهًا.. كما استقر سعر الذهب اليوم عيار 24 عند قيمة: 3577.1 جنيه للبيع مقابل 3548.6 جنيه للشراء.

عايز اعرف عيار الذهب 21 بكم

سعر الذهب Gold Price مباشـــر الآن.. عيار 21 يسجل 3150 جنيهًا.. وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم قيمة: 3130 جنيهًا للبيع، مقابل 3105 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الذهب Gold Price مباشـــر الآن.. عيار 21 يسجل 3150 جنيهًا.. وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 17 مايو 2024 قيمة: 25040 جنيها، بينما استقر سعر الذهب اليوم الجمعة 17 مايو 2024 عند 2386 دولارا للبيع مقابل 2385 للشراء.

ما هو سعر الذهب بالمصنعية؟

سعر الذهب Gold Price مباشـــر الآن.. عيار 21 يسجل 3150 جنيهًا.. وتختلف أسعار الذهب اليوم في مصر بين محلات الصاغة المختلفة والأسواق، ويرجع هذا التباين إلى احتساب قيمة المصنعية التي يضعها كل تاجر على حدة. وتشمل هذه القيمة جميع المشغولات الذهبية والمجوهرات والسبائك. وتتغير قيمة المصنعية باستمرار بناءً على العرض والطلب في الأسواق المحلية والعالمية، وتتراوح عادة بين 100 و150 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب اليوم

أخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم 18 مايو 2024

سعر الذهب Gold Price مباشـــر الآن.. عيار 21 يسجل 3150 جنيهًا.. وارتفع سعر الذهب اليوم بالصاغة، ليسجل سعر الذهب عيار 21 زيادة بنحو 20 جنيهًا، وذلك حسبما جاء في آخر تحديث معلن لشعبة الذهب، حسب أخر تحديث لأسعار الذهب اليوم السبت 18 مايو 2024.