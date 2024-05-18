مدبولى: مهتمون بمجال ريادة الأعمال لأهميته في تسريع النمو الاقتصادي وتحقيق رؤية 2030

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 مايو 2024 07:29 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة أخذت على عاتقها دعم الشركات الناشئة وريادة الاعمال، ودعم الاستثمارات الموجهة للأعمال الناشئة، لذلك أنشئت الدولة وحدة دائمة لريادة الاعمال ليكون هناك جهة واحدة تتعامل معها الشركات الناشئة، وتشكيل مجلس استشارى يمثل بالكامل من القطاع الخاص وريادة الأعمال، وإنشاء منصة تتضمن كافة الأعمال عن الشركات الناشئة وريادة الأعمال سيتم اطلاق النسخة الأولى منها قريباً.

وأضاف مدبولى خلال حضوره قمة Rise up للشركات الناشئة فى المتحف المصرى الكبير: "مهتمون بمجال ريادة الأعمال لأهميته في تسريع النمو الاقتصادي وتحقيق رؤية مصر 2030، والدولة تعي أهمية النهوض بمجال ريادة الأعمال في ضخ استثمارات تخطت 2 مليار دولار".

وعبر رئيس الوزراء ،عن فخره لما تحقق فى رياده الأعمال، ودعم الدولة للبنية التحتية التكنولوجية ودعم الشركات الناشئة وأفكارهم المبتكرة، موضحاً أن الدولة تسعى لتقديم الدعم والحوافز لتطوير السياسات الخاصة بمجال ريادة الأعمال به لتواكب سرعة ووتيرة التحديات، مشيرا أن مستقبل مصر يعتمد على قدرتنا على الابتكار والإبداع، موضحا إنه سيتم تنظم مؤتمر الاستثمار شهر يونيو القادم بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة.

وانطلقت مساء أول أمس، قمة رايز أب RiseUp في نسختها الحادية عشرة بالمتحف المصري الكبير، تحت رعاية رئيس الوزراء، لدعم رواد الأعمال أصحاب الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.